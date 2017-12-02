Эксперт: крымчане все чаще хотят вернуть украинские документы – и оккупанты воспринимают это как угрозу

Как информирует replyua.net, на днях в пророссийских СМИ появились новости о том, что крымчане нашли утерянный телефон с подозрительным содержанием. Аппарат принесли в редакцию одного из СМИ. В телефоне, якобы хранились десятки сканов чужих украинских паспортов, а также переписка людей, занимавшихся покупкой этих самых документов.
Фейк эта новость или не фейк, но Украина может защититься от таких действий российских спецслужб и криминалитета с украинскими паспортами, если минимизирует коррупционные риски в системе выдачи документов, такое мнение в эфире одной из радиостанций высказал эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Юрий Смелянский. «Что значит та или иная российская информационная кампания, какие цели она преследует, - должны разобраться в СБУ, но вопрос в другом: все четыре года оккупации Крыма представители гражданского общества все время заявляли в СМИ, писали в соцсетях и говорили должностным лицам о том, что надо перестроить выдачу документов так, чтобы исключить коррупцию», – отметил эксперт. По его словам, для России коррупция – это инструмент ведения гибридной войны. Сейчас сайты оккупированного Крыма пестрят объявлениями об оформлении всех возможных украинских документов без выезда на материк, а это без коррупции невозможно сделать. Мы не можем исключить, что документы будут выдавать не тем людям, которых мы хотели бы видеть, и которых хотели бы видеть западные партнеры.
Юрий Смелянский не исключает, что распространение в российскими медиа информации о «продаже украинских паспортов крымчан террористам» является подготовкой Кремля к дальнейшему ограничению прав граждан Украины, проживающих на аннексирована полуострове. «Крымчане все чаще хотят вернуть украинские документы – и оккупанты воспринимают это как угрозу. Поэтому оккупанты будут пытаться любой ценой ограничить поездки крымчан с украинскими документами на материковую Украину», – резюмировал Смелянский.