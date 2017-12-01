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Будут сорваны сроки: оккупационные власти сообщили о проблемах с Керченским мостом

Будут сорваны сроки: оккупационные власти сообщили о проблемах с Керченским мостом
Так называемый «крымский глава» Сергей Аксенов заявил, что могут быть сорваны сроки сдачи автомобильной трассы со стороны Керчи по направлению к мосту, строительство которого проводится через Керченский пролив, передает replyua.net, со ссылкой на РБК. Отмечается, что Аксенов направил письмо соответствующего содержания российскому вице-премьеру Дмитрию Козаку и руководителю Министерства транспорта Максиму Соколову.

Особое внимание властей РФ Аксенов обратил на то, что не удается выполнить в согласованное время проектно-изыскательные работы, в связи с чем на объекте не начались строительно-монтажные работы. Как результат, предварительный срок завершения строительно-монтажных работ могут перенести с апреля на июнь 2018 года.

В ответ на это в Минтрансе отметили, что «мероприятия, направленные на обеспечение транспортной безопасности Крымского моста, необходимые к моменту запуска движения, выполняются в полном объеме и будут завершены в установленные сроки». Напомним, что глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал к усилению санкций против России.

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