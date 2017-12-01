В РФ инициируют «Нюрнберг» для «нацистской Украины»

Российская Федерация готова к инициированию на международном уровне процедуру признания на юридическом уровне «крайнего украинского национализма формой нацизма». Как сообщает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости», такое заявление было озвучено так называемым главой общественной палаты аннексированного Крыма Григорием Иоффе. Со слов политика, «крайний, интегральный, украинский национализм перешел все грани и сейчас является нацистским движением».
«Мы постоянно наблюдаем его проявление и в современной Украине, где создаются добровольческие батальоны и различные политические структуры, такие, как «Правый сектор», «Свобода», Радикальная партия. Все они являются частью одного нацистского крайнего украинского национализма», — сказал Иоффе. Политик добавил, что этот процесс должен напоминать процедуру Нюрнбергского процесса.
«В связи с этим правоведам нужно подумать, каким образом можно провести какое-то юридическое действие, предоставить доказательства, чтобы было принято решение о создании органа, который должен быть наднациональным, надгосударственным», — подчеркнул Иоффе.