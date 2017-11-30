Депутат Госдумы: Киев еще будет рукоплескать от строительства Керченского моста

Благодаря ныне строящемуся мосту через Керченский пролив перед Украиной откроются новые перспективы, из-за которых Киев «еще будет рукоплескать этому грандиозному проекту». Как передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости», такое заявление озвучил депутат российской Государственной думы Руслан Бальбек, который представляет незаконно аннексированный Крым. Парламентарий выразил уверенность в том, что власти Украины «рано или поздно преодолеют антироссийскую лихорадку и признают, что Крым – это часть Российской Федерации».
«После этого в Киеве, наконец-то, начнут трезво оценивать реалии. Мост, который навеки построила Россия, будет полезен всем странам причерноморского бассейна, так как откроет ряд новых перспектив в международной торговле. Я считаю, что украинские власти еще будут рукоплескать и благодарить Россию за этот грандиозный проект», - сказал Бальбек.
Ранее сообщалось, что глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал введение новых антироссийских санкций единственной возможностью остановить строительство Керченского моста.