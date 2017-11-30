Тымчук: У Киева нет стратегии возвращения Крыма

По мнению координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, в настоящее время у Киева отсутствует четкая стратегия возврата Крыма, который незаконно аннексировала Россия. Как передает replyua.net, такую точку зрения Тымчук озвучил в ходе беседы с журналистами «Крым.Реалии».
«У меня есть доступ к всей документации, касающейся государственной тайны, и никаких проектов таких документов я не видел. Относительно Донецкой и Луганской областям существует видение, сценарии деоккупации и реинтеграции. А вот с Крымом ситуация намного сложнее. Я боюсь, что в данном случае вариант моет быть только один: с одной стороны, доносить украинский взгляд на оккупированную территорию, проводить информационную работу, с другой – ожидать. Дело в том, что пока президентом России будет Путин, без полномасштабной открытой войны с Россией Крым Украина не освободит», - заявил Тымчук.
Ранее российский публицист и политолог Андрей Пионтковский заявил, что Украина не сможет вернуть Крым силовым методом, в связи с чем Киеву нужно искать другие варианты деоккупации полуострова.