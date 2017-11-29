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Жителям Крыма списали задолженность перед украинскими банками

Жителям Крыма списали задолженность перед украинскими банками
В так называемом парламенте Крыма сегодня, 29 ноября, проголосовали за решение, «разрешающее» жителям временно оккупированного полуострова не выплачивать задолженность по кредитам, выданным украинскими банками, передает replyua.net со ссылкой на «Крым. Реалии». Так, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что задолженность, сумма которой по информации на 18 марта 2014 года не превышали 5 миллионов рублей (2 млн 200 тысяч гривен), спишутся полностью.

Кроме того, предусмотрено списание долгов у неработающих пенсионеров, заемщиков, у которых на иждивении есть один и более детей несовершеннолетнего возраста, родителей-одиночек, опекунов одного или более несовершеннолетних детей, если у них в то же время есть на иждивении родные несовершеннолетние дети, ветеранов боевых действий.

Парламент Севастополя, полностью подконтрольный России, 17 октября во втором чтении проголосовал за принятие закона о списании долга или частичном списании долга населения города перед банками Украины. Стоит напомнить, что ранее крымский глава Сергей Аксенов призвал жителей полуострова не возвращать кредиты украинским банкам.
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