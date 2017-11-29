Йованович выступила с громким заявлением по строительству Керченского моста

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович в ходе выступления на Международной конференции по морской безопасности, заявила, что строительство в оккупированном Крыму может в значительной мере ограничить транспортное сообщение украинских портов на Азовском море с международными рынками, передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина».
«Тот факт, что Российская Федерация продолжает строить Керченский мост в значительной степени ограничивает доставку грузов в украинские порты на Азовском море. Эти порты – важные ворота для транспортировки угля, металла и зерна из Украины на пути к важным международным рынкам», — подчеркнула дипломат.
Кроме того, Йованович считает, что из-за незаконной аннексии Россией Крыма Украина лишилась 70% своего военно-морского флота. К тому же, американский посол обвинила Москву в дальнейшем незаконном использовании месторождения Украины на Черном море. «Россияне захватили две украинские газовые платформы, продолжающие функционировать только в экономической зоне Украины. Соответственно, мы являемся свидетелями кражи украинского газа», - подчеркнула Йованович.