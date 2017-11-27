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Блогер: россияне прекратили выкачку газа в Крыму по двум причинам: или не могут, или – чего-то сильно боятся

Блогер: россияне прекратили выкачку газа в Крыму по двум причинам: или не могут, или – чего-то сильно боятся
Российские оккупанты в Крыму прекратили качать газ из месторождений в Черном море. Обеспечение полуострова полностью переключили на трубу с Тамани. Фокус в том, что себестоимость газа с материка – изрядно дороже газ, который качали на шельфе украденными в Украине вышками. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского блогера и журналиста Дмитрия Вовнянко.

Как пишет блогер, сами россияне называют причины прекращения выкачки газа следующие: для поддержания добычи требуется активизация буровых работ. Для этого нужны внешние инвестиции – а их никто не делает, потому что потенциальные инвесторы не желают попасть под санкции. Вторая причина – Москва не может обеспечить безопасность работ на вышках через военные корабли Украины, которые регулярно подходят к буровым и снимают процесс добычи. «Как человек, работавший на вредных производствах, перевожу на украинский – бурильщики требуют или больше платить, или отказываются работать на объекте, который в случае схватки за секунду превратится в сплошной огромный факел посреди моря. Другими словами – виват украинским морякам», – написал Вовнянко. По словам блогера, третья причина – приближается время рассмотрения в Гааге поданных Украиной судебных исков о возмещении убытков, причиненных оккупантами «Нафтогазу». И похоже Москва не ждет от того суда ничего хорошего.

По мнению Вовнянко, существует еще одна причина, называется она – экономическая ситуация в самой России. О ее ухудшении криком кричит каждый российский телеканал. «Как там на самом деле – не знаю, но газ качать оккупанты прекратили, а, когда они делают так, это означает одно из двух – или не могут, или – чего-то сильно боятся», – резюмировал блогер.
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