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Оккупанты в Крыму намерены оспорить санкции

Оккупанты в Крыму намерены оспорить санкции
Власти аннексированного Крыма начали работу, направленную на оспаривание санкций, введенных США и ЕС против полуострова, подача первых исков запланирована на 2018 год. Как передает replyua.net, такое заявление в интервью журналистам «РИА Новости» озвучил Александр Молохов, занимающий должность главы экспертного совета по международно-правовой политике при «правительстве» Крыма. Он утверждает, что вести разговор о том, к каким результатам привели санкции, пока рано.

«Проводится работа, и если не до конца этого года, то в 2018 году мы это сделаем обязательно. Наши эксперты ведут работу в двух направлениях: прежде всего, это оспаривание персональных санкций. В данном случае мы намерены выбрать такую кандидатуру, в отношении которой были без сомнений санкции применены необоснованно. Это все пока в процессе», — заявил Молохов. Также он сообщил, что юристы занимаются оспариванием в целом санкций против Крыма.

«Здесь сложность заключается в том, что подавать судебные иски придется в Люксембурге в Европейском суде справедливости и для этого нужны довольно серьезные финансовые затраты и поиск неких источников для этой работы. Поэтому этот вопрос пока не решен», — рассказал он.
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