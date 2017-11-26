Старейший завод «Новый свет» в Крыму выставлен на продажу

«Власти» полуострова Крым выставили на продажу завод «Новый свет» - старейшее винодельческое предприятие Крыма, передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.
Информация о продаже предприятия была размещена на российском сайте, где публикуются данные о проведении торгов. Указано, что начальная цена завода составляет около полумиллиарда гривен. В этот лот, как уточняется в документе, входят девять земельных участков общей площадью 93 536 квадратных метров. Общая площадь находящихся на них зданий составляет 58 963,7 квадратных метров. Также сообщается, что будут проданы сто процентов акций, а итоги торгов будут обнародованы в Симферополе 20 декабря. При этом заявки на участие в конкурсе организаторы торгов будут принимать до 13 декабря.
«Новый свет» был «национализирован» после аннексии полуострова, и, если предприятие будет продано, это будет самая первая крупная сделка по реализации государственного имущества Украины. Предприятие было основано в конце девятнадцатого века Львом Голицыным, российским князем, который считается основателем виноделия в Российской империи.