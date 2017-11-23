Оккупанты в Крыму вновь провели обыски и задержания крымских татар

В незаконно аннексированном Крыму сегодня оккупационные власти в который раз провели обыски в домах активистов, представляющих национальное движение крымских татар, передает replyua.net со ссылкой на «Крым.Реалии». В том числе, отмечается, что представители силовых ведомств обыскали дом Бекира Дегерменджи, отца фигуранта «дела 26 февраля» Мустафы Дегерменджи, в населенном пункте Грушевка недалеко от Симферополя. В скором времени Бекира Дегерменджи задержали. Кроме того, были проведены обыски в Грушевке в доме активиста крымскотатарского национального движения Казима Аметова. К дому, в котором он проживает, приехало четыре автомобиля с сотрудниками силовых ведомств.
Обыск также состоялся в селе Южное под Феодосией у крымскотатарского активиста, представителя национального движения Эльмиры Газиевой, когда она отсутствовала дома. К ее дому также прибыло четыре авто силовиков. Информация об обыске поступила также из Симферополя (улица Крымская), однако пока остается неясно, у кого именно проходил обыск.
Средства массовой информации сообщили, что после обысков кроме Бекира Дегерменджи задержали Асана Чапух и Кязима Аметова.