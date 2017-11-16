Дипломат: знал, что у пропаганды РФ дна нет, но сегодня в очередной раз убедился, что за дном еще дно, и видать не одно



Для того, чтобы оправдать начало вооруженного конфликта с Украиной и незаконную аннексию Крыма, в России штампуются так называемые «русские боевики» с суперменами в главной роли – морпехи, офицеры, бывшие спецназовцев и так далее, в которых показываются зверства украиноязычных типа националистов, которые будто бегают бандами Крымом, против русскоязычных и особенно граждан РФ. Как



По его словам, соответственно эти «супермены» выступают в роли этаких борцов за справедливость в «неравной» борьбе с «националистами» и украинскими правоохранителями, которые тоже все как один русофобы. Цель очевидна – «подтянуть» в сознании граждан России образ украинцев, как бандитов, кровожадных подлых националистов-русофобов, от которых надо было спасать



«В принципе, все можно понять. Всему есть объяснение, но вот некоторые вещи я не в состоянии понять. Это же кем надо быть, чтобы сниматься в таких украинофобских лживых чернушных «фильмах»? Кем надо быть, чтобы такое снимать? И кем надо быть, чтобы смотреть эту чернуху? Актеры, как это ни прискорбно, на самом деле известны и заслуженные, некоторыми ранее в фильмах, снятых до 2014 года, даже искренне восхищался», – подытожил дипломат.

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Срочно: Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины Для того, чтобы оправдать начало вооруженного конфликта с Украиной и незаконную аннексию Крыма, в России штампуются так называемые «русские боевики» с суперменами в главной роли – морпехи, офицеры, бывшие спецназовцев и так далее, в которых показываются зверства украиноязычных типа националистов, которые будто бегают бандами Крымом, против русскоязычных и особенно граждан РФ. Как передает replyua.net , об этом в своем блоге пишет украинский дипломат Вадим Трюхан.По его словам, соответственно эти «супермены» выступают в роли этаких борцов за справедливость в «неравной» борьбе с «националистами» и украинскими правоохранителями, которые тоже все как один русофобы. Цель очевидна – «подтянуть» в сознании граждан России образ украинцев, как бандитов, кровожадных подлых националистов-русофобов, от которых надо было спасать Крым и крымчан с севастопольцами.«В принципе, все можно понять. Всему есть объяснение, но вот некоторые вещи я не в состоянии понять. Это же кем надо быть, чтобы сниматься в таких украинофобских лживых чернушных «фильмах»? Кем надо быть, чтобы такое снимать? И кем надо быть, чтобы смотреть эту чернуху? Актеры, как это ни прискорбно, на самом деле известны и заслуженные, некоторыми ранее в фильмах, снятых до 2014 года, даже искренне восхищался», – подытожил дипломат.