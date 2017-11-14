Кримський Бандерівець: Крим за крок до соціального вибуху

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Як наголошує Кримський Бандерівець, кримчани потихеньку усвідомлюють всі «радості» окупації, - про це виданню replyua.net стало відомо з допису оглядача в соціальній мережі.Так, наприклад, в окупованій Керчі на міському форумі активно обговорюють «вибори Путіна» - так, ніби їх голосування щось буде вирішувати. Один із користувачів поцікавився: «За кого із кандидатів у президенти ви віддали б свій голос?». Коментатори відповідають: «За Паніна», «Цар, тільки цар», «Мені з усіх кандидатів подобається тільки Беркова (порно акторка, яка балотується на пост президента РФ – ред.)», «Цікаво, що всі голосують за Путіна, навіть знаючи що він і його команда рік за роком все більше і більше обдирають народ», «Як щодо Петра Олексійовича Порошенка?».Деякі ж кримчани живуть в очікуванні нового витка репресій. За словами місцевих мешканців, складається враження, що те, що зараз відбувається у Криму – результат виконання наказу щодо доведення кримчан до крайньої точки кипіння. Десь у кремлівських кабінетах генерують соціальний вибух на окупованому півострові. А вже він, у свою чергу, послужить приводом до того, щоб ввести комендантську годину і виправдовувати будь-які дії окупантів, аж до фізичного знищення, - зауважує блогер.