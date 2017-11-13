Журналіст: чергового зрадника України Кремль викинув з окупованого Криму

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За словами журналіста Лариси Волошиної, перебіжчиків, які зрадили Україну в окупованому Криму, потроху знаходить розплата, яка вершиться руками самих же окупантів, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядачки на порталі «Обозреватель».Так, блогер наголошує, що нещодавно одне з видань окупантів – «Комсомольська правда» - опублікувало «плач» на тему «Патріотів Росії виганяють з Кремля». Цього разу йшлось про заступника прокурора Сімферополя Олександра Шкітова. Окупанти з’ясували, що він набув російське громадянство з порушенням закону, а тому забрали у зрадника паспорт РФ. Примітно, що Шкітов – ставленик колишнього «прокурора Криму», яка нині стала «депутатом» у нелегітимній Державній думі РФ – Наталії Поклонської.Власне, цей випадок можна назвати унікальним. До цього з Криму видворяли в основному мігрантів з Донбасу – бойовиків і членів їх сімей. Відтепер взялись за відвертих колаборантів. Звісно, Шкітов і йому подібні ніколи не були потрібні Кремлю – їх лише використали у ролі «хороших українців» на противагу «бандерівцям». Конкретно Шкітов постраждав за те, що підтримав потуги своєї колишньої начальниці і заборонив показ фільму «Матильда» у кримських кінотеатрах. Про що ця історія? Про мракобісся? Про зраду? Про заслужену кару для зрадника? Про все потроху. Але, крім того, ця історія вказує на те, що час зрадників у Криму минув, - наголошує Волошина.