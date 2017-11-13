валюта
СпецтемаДипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины

Журналіст: чергового зрадника України Кремль викинув з окупованого Криму

Журналіст: чергового зрадника України Кремль викинув з окупованого Криму
За словами журналіста Лариси Волошиної, перебіжчиків, які зрадили Україну в окупованому Криму, потроху знаходить розплата, яка вершиться руками самих же окупантів, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядачки на порталі «Обозреватель».

Так, блогер наголошує, що нещодавно одне з видань окупантів – «Комсомольська правда» - опублікувало «плач» на тему «Патріотів Росії виганяють з Кремля». Цього разу йшлось про заступника прокурора Сімферополя Олександра Шкітова. Окупанти з’ясували, що він набув російське громадянство з порушенням закону, а тому забрали у зрадника паспорт РФ. Примітно, що Шкітов – ставленик колишнього «прокурора Криму», яка нині стала «депутатом» у нелегітимній Державній думі РФ – Наталії Поклонської.

Власне, цей випадок можна назвати унікальним. До цього з Криму видворяли в основному мігрантів з Донбасу – бойовиків і членів їх сімей. Відтепер взялись за відвертих колаборантів. Звісно, Шкітов і йому подібні ніколи не були потрібні Кремлю – їх лише використали у ролі «хороших українців» на противагу «бандерівцям». Конкретно Шкітов постраждав за те, що підтримав потуги своєї колишньої начальниці і заборонив показ фільму «Матильда» у кримських кінотеатрах. Про що ця історія? Про мракобісся? Про зраду? Про заслужену кару для зрадника? Про все потроху. Але, крім того, ця історія вказує на те, що час зрадників у Криму минув, - наголошує Волошина.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Киселев отреагировал на пост Слепакова о Задорнове

Срочно: Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины
Важное за сутки
13 ноя 2017
6694

Теперь исчезло все: известный журналист опубликовал фото оккупированного Донецка

Для просмотра в Интернете стали доступны фотографии, на которых изображены неработающие заведения в оккупированном ныне Донецке, имевшие в свое время большую популярность. Как передает replyua.net,

13 ноя 2017
6617

Блогер: мосты сожжены и сжег их Трамп. Для путинского режима все очень и очень грустно. Как говорится – доигрались

Саммит во Вьетнаме показал две вещи. Во-первых, теперь уже и президент США Трамп четко объявил свою позицию относительно режима Путина. Последняя надежда Кремля упала. Во-вторых – в очередной раз

13 ноя 2017
4472

Блогер: преступника на этот раз следует уничтожить окончательно – пока даже название РФ не исчезнет с карты

Как предает replyua.net, известный украинский блогер и общественный активист Карл Волох в своем блоге пишет о том, что за последние годы он немало критиковал Путина и его режим. По словам Карла

Последние новости

Російський журналіст: повне фіаско Путіна у В’єтнамі вже не радує

Вот оно «Суспільне мовлення»: юный заместитетель Аласании шикировал украинцев своей зарплатой

В МВС заперечують, що будуть «кришувати» винуватця смертельного ДТП

Польша воспользовалась агрессией РФ против Украины и решила приструнить свободолюбивого соседа, – эксперт

Блогер: скоморохи без роду-племені на службі у царя-батюшки – для них немає ні війни, ні поваги до себе

Блогер: соромисько імені Суркіса продовжує свою ходу

Ринок російських облігацій обвалився в очікуванні санкцій США

В Литве анонсировали конфискацию авто на литовских номерах в Украине, - СМИ

Киевские «хрущевки» определены под снос

Журналіст: чергового зрадника України Кремль викинув з окупованого Криму

Сийярто потребовал немедленного наказания виновных за инцидент с флагом Венгрии в Берегово

Експерт: Захарченко і його куратори влаштували у Донецьку справжнє покращення - голод

СМИ: в Крыму массово отбирают российские паспорта

Блогер розповіла черговий скандальний факт про Саакашвілі: цей «великий антикорупціонер» ще сміє називати когось «баригою»?

В ЕС принимают пакт о военном сотрудничестве

Блогер: у Будапешті можуть говорити що завгодно про «угорське Закарпаття», але є вагомий фактор, який не дасть шансу сепаратизму

На правду не похоже: Жданов рассказал, для чего Турчинов пугает украинцев о масштабном вторжении России

В Украине могут появиться немецкие электропоезда

«Украина – это кусок России»: в эфире росТВ выступили с наглым заявлением

В Украине начал хранить газ крупнейший в мире нефтетрейдер

 Новости за день