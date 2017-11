Авторитетное американское издание опубликовало карту с «неукраинским Крымом»

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

На своей странице в микроблоге Twitter российский оппозиционер и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров сообщил, что авторитетное американское издание The New York Times опубликовало карту, на которой незаконно аннексированный Крым отмечен таким же цветом, как и Российская Федерация, а также подписан, как «спорная территория», сообщает replyua.net . «На этой карте NYTimes изображен оккупированный Крым в том же цвете, что и Россия, в качестве «спорной» территории. Спорная с точки зрения Путина, из-за его захвата! Это печально и неправильно. Крым – это Украина. Необходимо это исправить», – написал он.Упомянутую карту опубликовали в статье The New York Times, в которой речь шла о строительстве моста через Керченский пролив под названием «Путинский мост в Крым может нести больше символизма, чем трафика».Напомним, что в канун Дня независимости в городе Бровары Киевской области была возведена сцена с картой Украины без аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Позже выяснилось, что карту готовила Инна Савченко , возглавляющая городской отдел культуры.