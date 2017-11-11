Чийгоз рассказал, как крымчане разочаровались жизнью после оккупации РФ

В интервью журналистам издания «Апостроф» замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз рассказал о стремительном росте проукраинских настроений среди заключенных, передает replyua.net. В том числе, политик отметил, что при украинской власти люди могли надеяться на принятие справедливых решений, а сейчас самопровозглашенные власти «сажают их пачками», в том числе, крымских татар. Поэтому, добавил Чийгоз, находящиеся в заключении люди начинают поддерживать Украину.
«По истечении некоторого времени были уже такие откровения, что люди начали откровенно выражать свое отвращение этой оккупацией. К примеру, в тюрьме кричат «Слава Украине!», а в ответ звучит «Аллаху Акбар», - добавил Чийгоз. С его слов, большая часть заключенных отрицают свое участие в «референдуме».
«Что касается «референдума», то из свыше двух тысяч пленных молчали только единицы, а все остальные говорили, что не голосовали на этом «референдуме». Это не означает, что все говорили правду, но такова позиция. Они говорили, что не ходили на «референдум» и не воспринимают его. Постепенно, когда Украина крепла, к ней началось меняться отношение», - отметил Чийгоз.