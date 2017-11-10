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Чийгоз: «В Крыму не аннексия, а настоящий террор»

Чийгоз: «В Крыму не аннексия, а настоящий террор»
Понятие безопасности как таковое вообще отсутствует на территории незаконно аннексированного Крыма, так как из-за действий оккупантов там создана атмосфера сильного давления, разрушающего физическое состояние людей. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», такую точку зрения озвучил Ахтем Чийгоз, являющийся заместителем главы Меджлиса крымских татар. Он, в частности , отметил, что на Донбассе ведутся боевые действия и каждый день поступает информация о гибели людей, однако все гораздо хуже на крымском полуострове.

«В действительности в Крыму не аннексия, а террор. У аннексии есть определенные международные обязательства, но там же нет никаких обязательств. Не стоит таким мягким словом обозначать то, что происходит на полуострове. Там террор, там ежедневно гибнут люди, там рушатся судьбы – не из-за того, что кто-то куда-то поехал, в разных лагерях оказались, нет – там из-за этой трагедии ни у кого нет уверенности в завтрашнем дне», – отметил Чийгоз.

К тому же, он добавил, что в Крыму в связи с напряженной обстановкой причиной смерти людей являются инфаркты, инсульты и «невыносимые трагедии». В том числе, именно от этого скончалась мать Ахтема Чийгоза Алие, пока он находился в тюрьме.
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