На крымский берег выбросило странное «существо»

На одном из городских пляжей Севастополя местные жители обнаружили странное «существо», выброшенное на берег. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Новости Крыма», о страшной находке сообщила местная жительница, которая также показала и снимок «мутанта». «Сама не знаю, что это, но оно шевелило щупальцами. Длина примерно 30-40 сантиметров», - рассказала жительница Севастополя.
Пользователи соцсетей активно комментируют снимок и выдвигают самые разные мнения. Некоторые считают, что это всего лишь птица, объеденная крабами или другими обитателями моря. Однако можно найти и другие версии – кто-то написал, что «мутант» напоминает ему пришельца из фильма «Чужой». Однако наиболее правдоподобной является другая версия – пользователи уверены, что это самый обычный веник, который был испачкан мазутом.
Однако «крымское чудовище» не идет ни в какое сравнение с морским существом, которое обнаружили на берегу жители Филиппин. Ранее СМИ сообщили о том, что на берегу Филиппин жители обнаружили огромное мертвое существо, отдельные части которого полностью сгнили. Сначала специалисты предположили, что это останки кита, однако позже усомнились в этой версии.