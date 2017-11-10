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На крымский берег выбросило странное «существо»

На крымский берег выбросило странное «существо»
На одном из городских пляжей Севастополя местные жители обнаружили странное «существо», выброшенное на берег. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Новости Крыма», о страшной находке сообщила местная жительница, которая также показала и снимок «мутанта». «Сама не знаю, что это, но оно шевелило щупальцами. Длина примерно 30-40 сантиметров», - рассказала жительница Севастополя.

Пользователи соцсетей активно комментируют снимок и выдвигают самые разные мнения. Некоторые считают, что это всего лишь птица, объеденная крабами или другими обитателями моря. Однако можно найти и другие версии – кто-то написал, что «мутант» напоминает ему пришельца из фильма «Чужой». Однако наиболее правдоподобной является другая версия – пользователи уверены, что это самый обычный веник, который был испачкан мазутом.

Однако «крымское чудовище» не идет ни в какое сравнение с морским существом, которое обнаружили на берегу жители Филиппин. Ранее СМИ сообщили о том, что на берегу Филиппин жители обнаружили огромное мертвое существо, отдельные части которого полностью сгнили. Сначала специалисты предположили, что это останки кита, однако позже усомнились в этой версии.

На крымский берег выбросило странное «существо»
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