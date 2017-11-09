валюта
СпецтемаАни Лорак опозорилась на программе Урганта

Кримський Бандерівець: дійсно, Крим став вітриною Росії

Кримський Бандерівець: дійсно, Крим став вітриною Росії
Як зауважує Кримський Бандерівець, так звана «влада» окупованого Криму любить малювати статистику високих зарплат, але забуває видати ці високі зарплати населенню, - про це інформує видання replyua.net.

Наприклад, в окупованій Євпаторії на місцевому форумі дівчина скаржиться: «Яка зарплатня вчителів у школах і санаторіях? Зараз пропонують роботу, але оклад – просто копійки. Як можна існувати на 10 тисяч (4570 грн.)?». Їй відповідають: «Існуй так, як і всі містяни», «А як жити на 5600?», «Можна виживати – переважна частина населення так і робить», «Жити так, як у Росії живуть. Є регіони, де зарплатня ще нижча».

Тим часом, очільник окупаційного уряду Сергій Аксенов заявив, що «власні доходи Криму перевищили бюджет регіону українського періоду, а з федеральною допомогою – у шість разів». Користувачі коментують: «От тільки рівень життя від цього ніяк не зріс», «Прикольний хлоп – порівнює рублевий еквівалент 2013 і 2017 років, тоді як рубль знецінився удвічі». Один із користувачів заявив, що «Крим очухується», на що отримав відповідь «Очухуються люди в лікарні, які талончики до кардіолога на три тижні вперед отримують. Очухуються вчителі, яким гору писанини додали. У Севастополі так очухались, що аж землю масово відбирати почали». Власне, як зазначила одна місцева мешканка, «Крим дійсно став вітриною РФ. Але вітрину засиділи мухи і обплювали», - зауважує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта

Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта
Важное за сутки
09 ноя 2017
6072

Известная телеведущая спровоцировала в прямом эфире языковый скандал

В ходе прямого эфира программы «Детали», выходящей на телеканале «Прямой» ведущая Василиса Фролова прибегла к агрессивным высказываниям против введения на радио украинских квот. Как передает

Последние новости

Блогер: це нищівний удар по репутації російських спецслужб

Блогер: російський газ не потрібен – в Україні бурять газові свердловини вдень і вночі

Блогер: головний російський банк стрімко наближається до дна

Журналіст: для спікерів, які висвітлювали цю тему, є окремий казан у пеклі

Кримський Бандерівець: дійсно, Крим став вітриною Росії

Блогер: война не научила – украинские СМИ хотят вызвать сострадание украинцев к россиянам

Кримський Бандерівець: кримські татари зазнали нових репресій на окупованому півострові

Политолог: обида НАБУ может стоять Украине 1,5 миллиарда долларов

Піонтковський: принцип зовнішньої політики РФ – це шантаж тероризмом

Піонтковський: тепер цілком зрозуміло хто вбив Кеннеді

Политолог рассказал, сколько теперь обойдется «мажоритарщику» от партии избирательная кампания на округе

Вслед за Венгрией вставлять палки в колеса Украине начали Румыния с Польшей

Портніков: перш ніж говорити, що Україна використовує Польщу, варто подумати як Польща використовує Україну

Портніков щодо заяв Варшави: відкрийте очі, все це ми вже проходили з Росією

Експерт: новий закон про приватизацію зробить революцію в економіці

Вятрович прокомментировал свой запрет на въезд в Польшу

Блогер: ці хлопці нічим не відрізняються від традиційних корупціонерів

«Дело рюкзаков» продолжается: суд арестовал еще одну квартиру Авакова-младшего

Казанський: я сміюсь і не можу зупинитись - скоро варто чекати на нову «жертву української ДРГ»

Взрыв жилдома в Ижевске: спасатели обнаружили первые жертвы

 Новости за день