Кримський Бандерівець: дійсно, Крим став вітриною Росії

Як зауважує Кримський Бандерівець, так звана «влада» окупованого Криму любить малювати статистику високих зарплат, але забуває видати ці високі зарплати населенню, - про це інформує видання replyua.net.
Наприклад, в окупованій Євпаторії на місцевому форумі дівчина скаржиться: «Яка зарплатня вчителів у школах і санаторіях? Зараз пропонують роботу, але оклад – просто копійки. Як можна існувати на 10 тисяч (4570 грн.)?». Їй відповідають: «Існуй так, як і всі містяни», «А як жити на 5600?», «Можна виживати – переважна частина населення так і робить», «Жити так, як у Росії живуть. Є регіони, де зарплатня ще нижча».
Тим часом, очільник окупаційного уряду Сергій Аксенов заявив, що «власні доходи Криму перевищили бюджет регіону українського періоду, а з федеральною допомогою – у шість разів». Користувачі коментують: «От тільки рівень життя від цього ніяк не зріс», «Прикольний хлоп – порівнює рублевий еквівалент 2013 і 2017 років, тоді як рубль знецінився удвічі». Один із користувачів заявив, що «Крим очухується», на що отримав відповідь «Очухуються люди в лікарні, які талончики до кардіолога на три тижні вперед отримують. Очухуються вчителі, яким гору писанини додали. У Севастополі так очухались, що аж землю масово відбирати почали». Власне, як зазначила одна місцева мешканка, «Крим дійсно став вітриною РФ. Але вітрину засиділи мухи і обплювали», - зауважує блогер.