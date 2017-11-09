Кримський Бандерівець: кримські татари зазнали нових репресій на окупованому півострові

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За словами Кримського Бандерівця, маховик кремлівських репресій на окупованій території лише набирає обертів. Найбільше страждають від переслідувань представники корінного народу Криму – кримські татари, - інформує видання replyua.net.Зокрема, вчора на адміністративному кордоні з окупованим півостровом було затримано сімох жінок, серед яких були і дружини бранців Кремля. Їх перевозили автозаком під військовим конвоєм, до кожної були приставлені чоловіки, озброєні автоматами. Їх допитували по одній, застосовуючи до затриманих як психологічний тиск, так і погрози фізичної розправи. Головне питання стосувалось зв’язків з ІДІЛ. Зрештою, одній із жінок стало зле і вона втратила свідомість. Жінкам довелось провести під вартою сім годин, перш ніж їх нарешті відпустили додому. Варто зауважити, що затримані повертались додому з Херсону, де оформили документи українського зразка для своїх дітей.Крім того, окупанти ніяк не можуть заспокоїтись після масових одиночних пікетів, влаштованих кримськими татарами чотирнадцятого жовтня – їх учасників і досі допитують. Правозахисники застерігають учасників пікетів від надання окупаційним правоохоронцям будь-якої інформації. Але не у всіх випадках окупанти обмежуються допитами – наприклад, після проведених вчора обшуків було затримано на п'ятнадцять діб кримського татарина Меджітова Абдурамана. Також вчора активіст об'єднання сімей політв’язнів «Кримська солідарність» Сейтумер Сейтумеров отримав штраф у розмірі двох тисяч рублів, - зауважує блогер.