Чубаров рассказал о задержании оккупантами на админранице с Крымом родственников политзаключенных крымских татар

На своей странице в социальной сети Facebook Рефат Чубаров, являющийся главой Меджлиса крымских татар, написал, что на административной границе с оккупированным Крымом, на пропускном пункте «Армянск», российскими пограничниками были задержаны жены крымских политических заключенных, которые ехали из Херсона, передает replyua.net. По его словам, в течение нескольких часов российские оккупанты удерживают на административном кордоне «Армянск» между материковой частью Украины и аннексированным Крымом задержаны семь женщин, жены и близкие политзаключенных крымских татар: Абдуллаева Ферп, Абдуллаева Алиме, Билялова Лиану, Джеппарова Зарина, Исмаилова Фатма, Куку Мерьема, Салидинова Гузель», - написал он.
Чубаров добавил, что их задержали, когда женщины возвращались из Херсона в аннексированный Крым.
«Вместе с тем, продолжительное время российские оккупационные пограничники не подтверждали факт задержания женщин. На все вопросы и требования задержанных женщин, русские оккупанты утверждали, что могут удерживать их до 72 часов», - добавил Чубаров.