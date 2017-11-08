Чубаров: окупанти затримали на адмінкордоні сімох кримських татарок

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За словами Рефата Чубарова, голови Меджлісу кримськотатарського народу, окупаційний режим у Криму продовжує демонструвати свій звіриний оскал, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис політика в соціальній мережі.Так, нещодавно стало відомо, що представники окупаційної адміністрації Криму на пункті пропуску «Армянськ» захопили і утримують сімох жінок, які є родичками і близькими людьми ув’язнених Кремлем кримських татар. Зокрема, було затримано Білялову Ліану, Абдуллаеву Феру, Абдуллаеву Аліме, Джеппарову Заріну, Ісмаілову Фатму, Куку Мер’єм, Салідінову Гузель. Жінок утримують вже кілька голин без пояснення причини. Саме затримання відбулось при перетині адміністративного кордону з окупованою територією – жінки переходили його після того, як відвідали Херсонщину, намагаючись повернутись додому, на півострів.Попервах російські прикордонники заперечували що здійснюють утримання сімох жінок. Зрештою, коли заперечувати очевидні факти стало більше неможливо, вони визнали факт утримання, але не пояснили причин. Самим наляканим жінкам окупанти повідомили, що мають право утримувати їх протягом сімдесяти двох годин, - зауважує Чубаров.