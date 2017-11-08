Известная на весь мир компания ведет бизнес в Крыму, несмотря на санкции

Известный немецкий логистический концерн DHL по сегодняшний день ведет свою деятельность на территории незаконно аннексированного Россией Крыма. Как передает replyua.net, такая информация размещена на официальном сайте компании. Отмечается, что DHL ведет бизнес на оккупированном полуострове при помощи так называемых «партнерских пунктов обслуживания» в Керчи, Севастополе и Симферополе.
В тексте сообщения на сайте сказано, что у жителей Крыма есть возможность воспользоваться услугами компании, если у них есть паспорт гражданина России или заграничный паспорт, если получатель или отправитель имеет гражданство другой страны. Однако на украинской версии сайта DHL не показывает пункты обслуживания в оккупированном Крыму.
Ранее средства массовой информации сообщали, что США будут применять санкции против иностранных лиц и компаний, способствующим производству сделок в интересах россиян, на которых ранее уже распространялись санкции Белого дома. В том числе, одобренный президентом Дональдом Трампом закон о расширении антироссийских санкций (CAATSA) способствовал введению целого набора мер против неамериканских лиц, продолжающих сотрудничество с запрещенными российскими секторами, проектами и лицами.