Убийство за украинский флаг: в Интернете обсуждают жесткое преступление в Крыму

На своей странице в социальной сети Facebook Роман Коваль, являющийся общественным активистом и председателем исторического клуба «Холодный Яр» сообщил об убийстве в аннексированном Крыму 75-летнего Сергея Каниковского, сообщает replyua.net. Отмечается, что поводом стало якобы то, что на своем балконе мужчина вывесил государственный флаг Украины.
«Я получил телефонный звонок от товарища из Севастополя, и с явным опозданием узнал трагическую новость: погиб Сергей Каниковский, член севастопольской «Просвіти» (до того, как Российская Федерация оккупировала город), член Всеукраинского политического объединения «Государственная самостоятельность Украины» в 1990–2000 годах», – сообщил он. Также стало известно, что Каниковский проживал в Севастополе на улице Кисаева, 13, на 13 этаже.
«Причиной его смерти оказалось то, что на балконе своей квартиры он вывесил сине-желтый флаг. Этого не смогли простить оккупационные власти – Сергея «случайно» выбросили из своего балкона. Безусловно, российские правоохранители в смерти обвинили самого Сергея», – подчеркнул активист.