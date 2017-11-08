Хватит оккупации: в Севастополе прошел знаковый митинг

,Вчера, 7 ноября, в незаконно оккупированном Севастополе состоялся митинг, участники которого несли плакат с надписью «Хватит оккупации». Как передает replyua.net, журналисты «Крым.Реалии» опубликовали фотографии соответствующего содержания. Отмечается, что городские предприниматели утверждали, что на них оказывается давление со стороны чиновников и вспоминали о заработках до того момента, пока Москва не оккупировала полуостров.
В перечне лозунгов были следующие: «В Украине заработал! В России отжимают», «Судьи и чиновники с материка! Возвращайтесь по своим родным местам, хватит издеваться над севастопольским народом! Мы вас не звали! Хватит оккупации!». Немало критических замечаний адресовалось непосредственно российскому президенту Владимиру Путину, для него на плакатах тоже нашлось место.
В конце августа прошлого года журналисты «Новой газеты» сообщили о назревании конфликта между самопровозглашенными властями Севастополя и представителями чеченского лидера Рамзана Кадырова в связи с финансовыми вопросами. «Местные чиновники предложили бизнес-лоббистам из окружения Кадырова пройти в общую очередь и состязаться с другими инвесторами в конкурентной борьбе», - говорится в материале.