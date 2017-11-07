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Кримський Бандерівець: революцією в Криму поки не пахне, але «памперси» в Кремлі вже одягли

Кримський Бандерівець: революцією в Криму поки не пахне, але «памперси» в Кремлі вже одягли
Як підкреслює Кримський Бандерівець, окупований Крим доволі цікаво відсвяткував соту річницю більшовицького перевороту, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований у соціальній мережі.

Так, наприклад, у Ялті не було сьогодні ніяких маршів, але альтернативно обдаровані любителі Сталіна несли квіти тирану, пам’ятник якому поки-що стоїть на набережній. До речі, біля пам’ятника Шевченку свіжі квіти з’являються щодня. В Сімферополі центром міста пройшли студенти і школярі з портретами радянських тиранів та червоними ганчірками. У Феодосії на «марш» вийшли до двох сотень комуністів, які несли лозунги на кшталт: «Соціалізм – майбутнє людства».

Але найцікавіша було у Севастополі – там окупанти вирішили розігнати ходу комуністів з нагоди сторіччя більшовицького перевороту. На площі Нахімова навіть розташувався автозак з ОМОНом. Тим не менш, «ватники» з червоними ганчірками прорвали кордон і пройшли далі. Організатори ходи переконують, що учасників було до тисячі, хоча відео і фото з місця події вказують на меншу кількість. На мітингу, який незважаючи на всі зусилля місцевої «влади» відбувся, комуністи критикували російську владу, Майдан і чомусь користувачів соціальних мереж. Крім того, «ватники» тримали плакати з лозунгами: «Руки геть від Леніна» та «За батьківщину разом зі Сталіним». Натомість, представники окупаційної адміністрації не тільки не прийшли на захід, який хотіли розігнати, а і вирішили виключити будь-які згадки про «революції» і «перевороти», бо бояться. Ну що ж, революцією в окупованому Криму поки не пахне, але окупанти вже одягли «памперси», - зауважує блогер.
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