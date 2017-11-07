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Кримський Бандерівець: чому окупанти і їх пособники благають скасувати «корисні» санкції? Їх завербувала СБУ?

Кримський Бандерівець: чому окупанти і їх пособники благають скасувати «корисні» санкції? Їх завербувала СБУ?
За словами Кримського Бандерівця, російські окупанти та їх пособники намагаються за всяку ціну здихатись від санкцій, які вони раніше брехливо іменували «корисними», - про це інформує видання replyua.net.

Так, депутат нелегітимної Державної думи РФ Костянтин Затулін виступив з новою пропозицією: скасувати акти 1954 року, якими окупований зараз Крим передавався до складу Української РСР. Як зауважив Затулін, він не хоче чути буцімто він «у 2014 році відібрав чиюсь землю та чиєсь море». Пособник окупантів, який називає себе «віце-спікером парламенту Криму» поставився до ідеї Затуліна з ентузіазмом. Тим не менш, як підкреслив зрадник, «ідея має право на життя і допоможе моральному заспокоєнню, але для західних країн вона не стане підставою для того, щоб припинити свої політичні ігри навколо Криму». Відтак пособник окупантів вважає, що варто сконцентрувати зусилля на тому, щоб подолати санкції, накладені західними країнами на півострів. Цікава тенденція: останнім часом все більше окупантів та їх пособників благають про скасування «корисних санкцій». Їх завербувала СБУ? – іронізує блогер.

А, наприклад, очільник «кримського уряду» Сергій Аксенов не вірить у те, що санкції коли-небудь скасують, тому запрошує іноземців вести бізнес у Криму «не афішуючи своєї присутності в регіоні». Крадіть з нами, крадіть як ми, крадіть краще за нас – ось основний девіз «уряду Криму», - зауважує блогер.
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