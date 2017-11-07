В Крыму растет количество политических узников Кремля

По состоянию на сегодняшний день в незаконно аннексированном Россией Крыму продолжает находиться пятьдесят семь политических заключенных. Как передает replyua.net, заявление соответствующего содержания прозвучало от председателя правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариева, сообщает «Крым. Реалии». По его словам, после того, как российские власти передали осужденных в аннексированном Крыму Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза Турецкой Республике, на полуострове произошли новые задержания.
По мнению первого заместителя министра информационной политики Украины Эмине Джапаровой, необходимо информировать о политических заключенных, которые все еще находятся в оккупированном Крыму и России. «Свыше пяти десятков символов сопротивления в аннексированном Крыму – это люди, против которых открыто криминальное расследование, или которые отбывают наказание в политических делах. Поэтому важно информировать об этих делах и иных случаях нарушений прав и свобод в оккупированном Крыму»,- подчеркнула она.
К тому же, сто детей остались без поддержки родителей, так как они стали жертвами репрессий.