Москвич был шокирован ценами в Крыму

Житель российской столицы побывал в Крыму и был шокирован ценами на некоторые продукты и услуги. Как передает replyua.net со ссылкой на РБК-Украина, свой пост москвич разместил в одной из социальных сетей.
«Много кто говорит, что цены в Крыму такие же, как и в Москве. Я – из Москвы. Сегодня дико захотелось шаурму. Пошел покупать. Пока ждал приготовления, изучал ассортимент и цены торговой точки, и у меня аж глаз задергался, когда увидел стоимость на курицу-гриль – 270 рублей за штуку», - пишет пользователь. По его словам, когда он увидел цену в Москве, то сразу вспомнил, что в августе в крымском Симеизе курица-гриль стоила 450 рублей. Москвич отметил, что в Крыму туристов обдирают, как липок. Также москвич написал, что в следующий раз будет отдыхать в Турции, где все намного дешевле.
Также пользователь написал, что жители Крыма хотят заработать все деньги на свете, но не думают о том, что в следующий раз туристы просто не вернутся на полуостров. Жители Крыма прокомментировали пост. Один из пользователей сообщил, что живет в Симеизе и чувствует себя туристом круглый год.