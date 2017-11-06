Експерт з Великобританії розповів, як Україна може повернути анексований Крим

Під час інтерв'ю виданню «Апостроф» Ендрю Уілсон, політолог з Великобританії, який є професором досліджень Університетського коледжу Лондон, висловив думку, що для повернення Криму з окупації Росії Україні доведеться грати в довгу гру, про що інформує replyua.net. «На моє переконання, Київ, перш за все, повинен протистояти дискурсу нормалізації», - наголосив він. За словами Уілсона, та чи інша ідея нормалізації буде означати глибоку нестабільність Криму.
Разом з тим, для Російської Федерації вкрай складно утримання Криму з економічної точки зору. Саме цей фактор, підкреслив професор, став справжньою причиною передачі Криму УРСР у 50-х роках.
«Варто згадати про ще один аспект. Мова йде про продовження опору кримських татар асиміляції. В даний час ми є свідками ще одного раунду репресій. Тобто перш за все слід підкреслювати, наскільки ця ситуація є ненормальною», - радить політолог. Окрім того, додав Уілсон, Україна повинна приготуватися до того, що процес повернення Криму розтягнеться надовго. У якості прикладу він привів паралель з відмовою Заходу визнавати анексію Радянським Союзом країн Балтії.