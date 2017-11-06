«Нужно было открывать огонь»: Умеров заявил, что украинские власти сдали Крым

В интервью журналистам издания «Новое время» Ильми Умеров, являющийся заместителем главы Меджлиса крымских татар, заявил, что в период оккупации Россией Крыма каждой из трех сотен воинских частей нужно было открывать огонь в качестве ответа на появление «зеленых человечков» - военнослужащих России, не имеющих опознавательных знаков, передает replyua.net.
«Однако свое задание не выполнили ни в одной из воинских частей. Если бы власть проявила сопротивление, оно бы появилось и среди населения, и неважно, в какой форме», - сказал Умеров. Он также добавил, что никакая аннексия Крыма не была бы возможной, если бы Киев в свое время прислушался к крымским татарам и дал право на территориальную крымскотатарскую автономию.
Кроме того, заместитель главы Меджлиса подчеркнул, что в Крыму ряд правоохранителей стали предателями, чему способствовало отсутствие правильной идеологической работы среди военных и правоохранителей. «Все крымские полицейские и сотрудники Службы безопасности оказались предателями. Что это означает? Вероятно, идеологическую работу в Украине или неправильно поставили, или ее вообще не было», - сказал он.