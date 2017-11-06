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В Крыму рассказали об информационной войне Украины и Запада

В Крыму рассказали об информационной войне Украины и Запада
«Власти» Крыма сделали заявление о том, что против полуострова ведется информационная война со стороны Украины и западных стран. Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, такое заявление прозвучало от Дмитрия Полонского, «вице-премьера» полуострова.

«Руководит всем этим центр, созданный под Киевом, для дискредитации российских и крымских властей и вообще всех тех процессов, которые происходят в Республике Крым и Российской Федерации в целом», - подчеркнул «вице-премьер». По словам Полонского, западные и украинские спецслужбы полностью курируют этот центр, и кампания по дискредитации полуострова стала заметной не только в СМИ, но и в социальных сетях.

Напомним, что Сергей Аксенов, так называемый глава Крыма, ранее сделал заявление о том, что западные страны совместно с Украиной начали против Крыма информационную войну, к которой привлечены и граждане Крыма, ранее покинувшие полуостров. Референдум о присоединении Крыма к РФ прошел на полуострове весной 2014 года.
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Горячая тема: Донік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?

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