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В Крыму обвинили Киев в создании центра по его «дискредитации»

В Крыму обвинили Киев в создании центра по его «дискредитации»
Оккупанты в Крыму, незаконно аннексированном Россией, обвинили Украину и западные страны том, что против них ведется «информационная война». Как передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости», такое заявление озвучил самопровозглашенный «вице-премьер» Крыма Дмитрий Полонский. Как известно, недавно так называемый «крымский глава» утверждал, что в Киеве и странах Запада ведется против полуострова масштабная «информационная война» с привлечением к подрывной деятельности и крымчан, которые покинули полуостров.

Сам Полонский заявил: «Всем этим руководит центр, созданный под Киевом, для дискредитации российских и крымских властей и в целом всех процессов, происходящих в Республике Крым и Российской Федерации в целом». Крымский чиновник также добавил, что кураторами центра являются западные и украинские спецслужбы. Со слов Полонского, кампанию по «дискредитации Крыма» можно видеть на страницах разных онлайн-изданий и в соцсетях.

«Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для нейтрализации этой угрозы. Все задействованы в этой схеме, уже проявились, поэтому этих товарищей все давно уже идентифицировали», – сказал он.
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