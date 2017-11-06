В Крыму обвинили Киев в создании центра по его «дискредитации»

Оккупанты в Крыму, незаконно аннексированном Россией, обвинили Украину и западные страны том, что против них ведется «информационная война». Как передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости», такое заявление озвучил самопровозглашенный «вице-премьер» Крыма Дмитрий Полонский. Как известно, недавно так называемый «крымский глава» утверждал, что в Киеве и странах Запада ведется против полуострова масштабная «информационная война» с привлечением к подрывной деятельности и крымчан, которые покинули полуостров.
Сам Полонский заявил: «Всем этим руководит центр, созданный под Киевом, для дискредитации российских и крымских властей и в целом всех процессов, происходящих в Республике Крым и Российской Федерации в целом». Крымский чиновник также добавил, что кураторами центра являются западные и украинские спецслужбы. Со слов Полонского, кампанию по «дискредитации Крыма» можно видеть на страницах разных онлайн-изданий и в соцсетях.
«Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для нейтрализации этой угрозы. Все задействованы в этой схеме, уже проявились, поэтому этих товарищей все давно уже идентифицировали», – сказал он.