Кримський Бандерівець: кримська «вата» частіше робить українські біометричні паспорти, ніж патріоти

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За словами Кримського Бандерівця, у соціальних мережах у Криму не припиняються «страсті по безвізу». На всіх форумах постійно обговорюють власний досвід користування перевагами безвізового режиму з Європейським Союзом, - інформує видання replyua.net.Наприклад, на «ватному» форумі кримчани активно обговорюють український безвіз. Один із користувачів ділиться історією: «Може, комусь цікаво. Знайомий їздив до Європи, користуючись безвізом. Коли він прибув до Праги, у нього взяли тільки паспорт. Ніхто не вимагав у нього запрошення, підтвердження бронювання готелю, наявності коштів, не питали про мету візиту». Інші користувачі зауважують: «Халатне ставлення прикордонників», «Коли виїжджаєш з Криму, російські прикордонники допитуються про мету поїздки в Україну. Відповідь «особисті причини» їх не влаштовує».Як наголошує сам блогер, у колі його знайомих багато хто вже встиг оформити біометричний український паспорт. Що примітно, у переважній більшості це так звані «ватники» - патріоти набагато рідше отримують відповідні документи. Пояснення просте: патріоти не спішать – Батьківщина їх не «кине». А от «вата» метушиться – боїться, - зауважує блогер.