Кримський Бандерівець: в окупованому Криму ностальгують за Україною

Як зауважує Кримський Бандерівець, в окупованому Криму є три основні теми – ціни, черги і якість російських продуктів харчування. Кримчани не перестають ностальгувати за часами, коли життя було легшим, а ціни – нижчими, - інформує видання replyua.net.
Так, наприклад, користувач з Яни-Капу (Красноперекопська) у соціальній мережі вирішив розповісти про свій досвід вживання російського пива. За його словами, він його не куштував з часів, коли Крим ще контролювався Україною, а зараз спробував найбільш розрекламовані російські марки – Клинське, Білий ведмідь,Козел, Старий мельник. За словами користувача, жодне з них так і не змогло замінити смак 1715, Оболоні і Чернігівського. Інший користувач познайомився з плодами «імпортозаміщення» - пармезаном з ватно-скрепної сироварні. Вартість продукту – 2000 рублів (933 гривні) за кілограм. Не той сир бульдозерами давлять, не той – підсумовує користувач.
Інша проблема, з якою стикаються кримчани – надзвичайно високі ціни. Наприклад, один із користувачів скаржиться: «Кажуть, що ціни у Криму як в Москві. Але я сам з Москви, і тут ціни нижчі. Дуже люблю Крим, але наступного року поїду в Туреччину з метою економії – аж дуже на півострові туристів обдирають». Місцеві мешканці прокоментували: «Не дарма у нас не люблять москалів», «Вас, туристів, обдирають? А як щодо тих, хто тут живе?», «Окремого прейскуранту для місцевих немає, і ми з такими цінами живемо цілий рік», «Досить плакатись. Москва не може витримати два тижні відпустки, а ми так живемо постійно, при тому, що у вас рівень доходів у кілька разів вищий».