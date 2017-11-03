Кримський Бандерівець про «кримнашистів»: мавр зробив свою справу, мавр може йти

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На думку Кримського Бандерівця розгортається черговий виток репресій в окупованому Криму. Цього разу жертвами можуть стати палкі прихильники Кремля загалом та Путіна особисто, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис експерта в соціальній мережі.Так, за останні пару днів у ЗМІ окупованого Криму та в російських ЗМІ було опубліковано цілу низку статей, які звинувачують «ватників»-активістів у роботі на українські спецслужби. Скидається на програму дискредитації громадських активістів, які мають сміливість говорити про жахи, які відбуваються в окупованому Криму. «Ватники» дуже різко відреагували на таку атаку, зрозумівши, що за нею можуть настати і більш неприємні наслідки. Наприклад, зрадник Олег Кочаров записав ціле відео, в якому запитував випадкових перехожих що вони думають про ситуацію в Криму аби довести неупередженість своєї позиції.Інший зрадник. Олександр Таліпов, теж усвідомив, що через його довгий язик у нього починає горіти земля під ногами. За його словами, у вищезгаданих статтях «довели, що кожен, хто незадоволений владою, належить до агентури СБУ». Так само зачепило і «кримнашиста» Горного: «У Криму почалось полювання на відьом. Будуть давити громадських активістів бульдозерами?». Але це все цілком закономірно – ці особи перестали бути потрібними окупантам. А тому «мавр зробив свою справу, мавр може йти», - зауважує блогер.