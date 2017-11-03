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Кримський Бандерівець: якщо ще вчора я сумнівався чи це випадковість, чи цілеспрямована робота ФСБ, то зараз всі сумніви відпали

Кримський Бандерівець: якщо ще вчора я сумнівався чи це випадковість, чи цілеспрямована робота ФСБ, то зараз всі сумніви відпали
За словами Кримського Бандерівця окупанти вирішили у черговий раз «закрутити гайки» на півострові – про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований оглядачем у соціальній мережі.

Так, нещодавно у ЗМІ з’явилась інформація про те, що на газопроводах в окупованому Криму відбулось кілька вибухів. Якщо ще вчора можна було сумніватись з приводу того, слугувала їх причиною недолугість окупантів чи це була цілеспрямована диверсія від ФСБ, то вже зараз все стало на свої місця – все влаштовано окупантами. Зокрема, вже на наступний день почались арешти та обшуки кримських татар, включно з родичами кремлівських бранців. Так само відразу з’являється низка пропагандистських сюжетів, які звинувачують «ватників»-активістів у тому, що вони «працюють на СБУ».

Про все це пишуть не тільки у виданнях окупованого Криму, а і в російській пресі. Більше того, у нелегітимній державній Думі пропонують внести поправки до КК – покарання за приховування інформації про терористів. До речі, з такою ініціативою виступив кримський зрадник – Руслан Бальбек. Відтепер будь-який незгодний з політикою Кремля рухом пальця перетворюється на терориста, а його близькі – на тих, хто про нього не повідомив. Потенційне коло жертв путінських репресій розширилось як ніколи. Якщо не допоможуть вибухи на газопроводах, можна чекати вибухів у жилих будинках – технологія вже опрацьована в РФ, - наголошує блогер.
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