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Експерт: вже зараз зрозуміло що робити з окупованим Кримом після звільнення

Експерт: вже зараз зрозуміло що робити з окупованим Кримом після звільнення
Як наголошує політичний оглядач Олексій Голобуцький, наша держава двадцять п’ять років сприяла зрощенню проросійських настроїв та сепаратизму в Криму, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, Голобуцький наводить слова заступника очільника Меджлісу Ільмі Умерова: «Реально в окупованому Криму немає шестисот тисяч українців – їх всіх зросійщено. Вони вже здали територію України іншій державі. І зараз ми маємо боротись за повернення території, а не населення». Власне, Україна чверть століття власними коштами спонсорувала сепаратизм: пільги, автономія, функціонування філіалів російських партій і вузів, російський флот, пільгове громадянство для російських військових. Звідси і взялись ті сотні щирих учасників «референдуму» в окупованому Криму.

А варто було планомірно реалізовувати особливу демографічну програму: щорічно направляти по сотні-другій вчителів, викладачів, простих робітників до Криму і по сотні потенційних колаборантів з півострова забирати, зменшуючи тим самим концентрацію Росії. Тоді Кремлю ні на кого було б опертися під час окупації. Саме тому нам доведеться зайнятись цим після звільнення Криму: нехай РФ забирає всіх своїх військовослужбовців, «материкових» та інших свіжозаселених. Ми, зі свого боку, наповнимо півострів лояльним населенням, - українцями і кримськими татарами, - наголошує блогер.
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