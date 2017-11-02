Блогер: що сталось в Криму - українські ДРГ чи техногенний колапс?

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Як наголошує блогер Олександр Коваленко, на території окупованого Криму все частіше і частіше трапляються аварії та надзвичайні ситуації. Але хто в них винен? – інформує видання replyua.net.Зокрема, окупанти вже звикли у всьому винуватити міфічні «українські ДРГ» - вони винні в і падінні стовпів, і у зсувах на дорогах, і навіть в тому, що окремі окуповані міста заповнили сміття та безхатченки. Днями окупований півострів знову отримав низку надзвичайних ситуацій: на лініях «Перевальне-Алушта» та «Алушта - Лучисте» відбулись технічні неполадки, а на кількох газопроводах стались навіть невеликі вибухи. А хто в цьому винен? Звісно, ДРГ. У ході масової істерії окупаційний флот вже посилив охорону об’єктів, на КПП розмістили бронетехніку, а адмінкордон з контрольованою територією перекрили.Але насправді в ЧП немає нічого дивного – просто останні три роки окупанти розглядають півострів як військову базу, а не як курорт. Відповідно, інфраструктура зношується, що робить територію техногенною бомбою уповільненої дії. Вже сам факт того, що аварії почались з погіршенням погодних умов, свідчить про техногенний колапс. А що буде далі, коли закінчать «будівництво століття»? Коли впаде Керченський міст, винуватими знову будуть ДРГ, а не криві руки його будівельників? – цікавиться блогер.