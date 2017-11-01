Кримський Бандерівець: в окупованому Криму вже йде війна, хоч поки-що і не стріляють

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За словами Кримського Бандерівця, незважаючи на відсутність формальних ознак війни, атмосфера в окупованому Криму нагадує стан фортеці, взятої в осаду, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис блогера в соціальній мережі.Так, блогер повідомляє, що сьогодні окупанти «розгулялись» - проводили перевірки в санаторіях і готелях, перевіряли документи на трасах і дорогах і навіть припинили на півдоби роботу пункту пропуску на адмінкордоні з Херсонщиною. Блогер переконаний, що такими заходами окупаційна адміністрація хоче досягти одночасно кількох цілей.По-перше, окупанти намагаються списати всі свої проблеми на міфічні українські ДРГ – не визнавати ж їм, що забезпечити нормальне функціонування енергетичної сфери на час опалювального сезону вони неспроможні? По-друге, підтримання страху і нагнітання істерії відволікатиме кримчан від соціально-побутових проблем. Крім того, під таким «соусом» можна посилити боротьбу з проукраїнськи налаштованими місцевими мешканцями та відпрацювати навички ведення бойових дій у населених пунктах Криму. І до всього, постійні навчання і затримання «незгодних» допоможуть заткнути роти занадто ретивим «ватникам», у яких ще вистачає сміливості озвучувати реальну обстановку в Криму. Блогер наголошує, що варто усвідомити: війна в Криму вже йде, просто поки-що тут не стріляють. Але у будь-який момент півострів може перетворитись на арену активних бойових дій.