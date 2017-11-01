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Аксенов сообщил о еще одном поврежденном газопроводе в Крыму

Аксенов сообщил о еще одном поврежденном газопроводе в Крыму
На своей странице в соцсети Facebook самопровозглашенный «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что неизвестными злоумышленниками сегодня утром, первого ноября, была повреждена вторая линия газопровода, передает replyua.net. Стоит напомнить, что вчера, 31 октября, на полуострове в Крыму также был поврежден газопровод. Национальный антитеррористический комитет РФ рассматривает версию диверсии.

«Накануне вечером прервалось газоснабжение в некоторых населенных пунктах Южного берега Крыма. Кроме того, обрушились опоры ЛЭП. Сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить обстоятельства произошедшего. Рассматриваются все версии, в том числе, диверсию», – отметил «глава» Крыма. Также Аксенов подчеркнул, что «энергоснабжение в оперативном режиме восстановлено по резервной нитке, восстановительные работы по основной нитке продолжаются».

«На протяжении 72 часов планируется полностью восстановить электроснабжение. Подача газа будет возобновлена за сутки. На второй линии газопровода также проводятся восстановительные работы. Действует оперативный штаб, ситуация постоянно контролируется», - подчеркнул Аксенов.
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