В РФ заявили о серьезном повреждении газопровода в Крыму

Представители Национального антитеррористического комитета РФ заявили о том, что на линии газопровода в Крыму было обнаружено серьезное повреждение.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, повреждение на линии обнаружили около восьми часов вечера во вторник, 31 октября. Сообщается, что в Алуште, на газораспределительной станции рядом с Виноградным зафиксировали резкое снижение давления газа. «Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода», - заявили в НАК.
Также в ведомстве подчеркнули, что сейчас правоохранители рассматривают различные версии произошедшего, и они не исключают, что на станции была совершена диверсия. Больше никаких подробностей не сообщается. Напомним, что Владимир Путин, президент РФ, лично давал старт подачи газа в Крым после того, как завершились работы по присоединению газотранспортной системы полуострова к российскому газопроводу.