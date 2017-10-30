Турбіни «Сіменс» залишаться в Криму. Але це не надовго – блогер

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Блогер Олександр Коваленко переконаний, що ситуативна вигода, отримана Російською Федерацією від переміщення до окупованого Криму турбін «Сіменс», не принесе довгострокового результату, - про це інформує видання replyua.net.Так, блогер зауважує, що Дев’ятий апеляційний арбітражний суд Москви не став змінювати рішення суду першої інстанції і не задовольнив вимоги позивача - компанії «Сіменс» - про призупинення монтажу та арешт турбін, які були незаконно ввезені до окупованого Криму. Звісно, у такому рішенні немає нічого дивного – це те ж саме, якби справа про катастрофу МН-17 слухалась в Басманному суді. Так само можна буде перевірити наскільки ангажованим є «Сіменс» - чи обмежиться компанія виключно російськими судами, чи вийде на міжнародний рівень.Але найцікавіше навіть не це, а те, що турбіни, як виявилось, і досі монтують. Блогер нагадує, що це «чудо техніки» потрапила на окупований півострів ще у червні-липні поточного року, а монтажні роботи все ще не закінчено. Здається, без спеціалістів «Сіменс» встановити такі турбіни буде дуже складно, а вже обслуговувати – і поготів. Як довго витримають складні агрегати традиційне російське «щось пішло не так»?Якщо монтаж становить таку проблему, то ремонт і обслуговування взагалі стануть каменем преткновіння, особливо враховуючи, що запасні частини до турбін роблять не на «Уралвагонзаводі», - прогнозує блогер.