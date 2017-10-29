Оккупанты уничтожают Бахчисарайский ханский дворец в Крыму

Под предлогом подготовки к столетию музей был закрыт 4 дня. Фотографировать нельзя. Со всех сторон стоит охрана как в зоне. С Биюк хан джами сняли не только всю черепицу, сняли старинные дубовые балки под предлогом их порчи жучком. Балки огромные, толстые. А них повсюду торчат кованые гвозди. Пока снимали балки автокраном, на фасаде повредили росписи 18-го века. Как передает replyua.net, об этом в эфире одной из радиостанций сообщил журналист Осман Пашаев.
По его словам, весь фасад с улицы помыли керхером, отчего пошли трещины и прямо у входа возле ворот штукатурка обвалилась до самых камней, кладка была видна. Эту дыру срочно замазали цементом и весь фасад покрыли современной краской и шпаклевкой. Александровский фонтан мыли керхером, естественно, куски обвалились, они их замазали и сейчас красят современной краской в белый цвет. Екатерининскую милю также помыли щавелевой кислотой и керхером, буквы обсыпались. Все росписи на фасадах срочно подмалевывают обычные рабочие. О реставраторах речи нет вообще.
Также Осман Пашаев сообщил, что вместо рухнувшей в Персидском саду стены заливают бетон. По проекту вокруг части дворца ставят металлоконструкцию с крышей, под которой должны потом перекладывать крышу самих помещений зала Дивана, Золотого кабинета и прочего, но эта конструкция просто жуткая – это тысячи тонн железа, арматуры, щебня и бетона. Тяжесть вокруг здания дворца огромная, а, когда будут разбирать эту конструкцию – дворец рухнет просто, но идут разговоры, что эта конструкция на 20 лет, а потом закончатся деньги.