Крымчан насильно забирают в российскую армию, за отказ им грозит тюрьма

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев в своем блоге сообщает о том, что крымских татар призывного возраста насильно отправляют в российскую армию. При этом журналист отмечает, что украинская власть с этим ничего поделать не может.
По словам Муждабаева, свысока и демонстративно в Киеве «выражают озабоченность и протест», но не предлагают альтернативы. Джемилев еще полтора года назад публично озвучил идею создать крымский батальон или полк с украинской стороны админграницы, чтобы проукраинские ребята из Крыма могли служить Украине недалеко от дома, принимая участие в ротации войск в АТО. Это стопроцентно была бы очень дисциплинированная и мотивированная воинская часть.
Блогер рассказывает, что Джемилеву, а в его лице всем крымским татарам, другим нашим патриотам в Крыму, сделать это в Минобороны пообещали, но воз и ныне там. При этом, осенний призыв по всей территории Украины срывается, не хватает также контрактников, в этой связи крымские татары могли подставить плече украинцам и только укрепить ВСУ.