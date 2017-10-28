Блогер: в окупованому Криму ФСБ нишпорить навіть за школярами

За словами українського журналіста, головного редактора видання BlackSeaNews та керівника проекту «Майдан закордонних справ» Андрія Клименка, істерія в окупованому Криму досягла практично свого апогею, - про це інформує replyua.net, посилаючись на допис, який експерт опублікував у соціальній мережі.
Так, Клименко зауважує, що ще з 2014 року практично кожен населений пункт окупованого Криму має власний муніципальний план боротьби з тероризмом та екстремізмом. У ході виконання такого плану, як виявляється, всі методи хороші, тому трапляється всяке.
Наприклад, нещодавно надійшло повідомлення, що у школі селища Сімеїз (Ялта) співробітники ялтинського відділку ФСБ провели з учителями «бесіду». В ході розмови окупанти дали освітянам усні «рекомендації», якими зобов’язали їх моніторити своїх учнів в інтернеті. Було вказано на які категорії учнів (наприклад, стать, вік) варто звертати увагу у першу чергу. Більше того, варто також збирати інформацію про батьків учнів, джерелом якої має стати спілкування школярів між собою під час перерв, на спортивних майданчиках, в їдальнях тощо. Якщо ж будуть виявлені «неблагонадійні», то варто повідомити за спеціальними телефонами, - зауважує блогер.