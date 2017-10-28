Кримський Бандерівець: «смішні санкції» дуже веселять мешканців окупованого Криму

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За словами оглядача, який дописує у соціальну мережу під псевдонімом «Кримський Бандерівець», в окупованому Криму, до всіх «переваг» окупації, місцеві мешканці постійно стикаються з санкціями, запровадженими щодо півострову, - про це інформує видання replyua.net.Так, блогер зауважує, що «вставання з колін» як Криму, так і Російської Федерації піде ще швидше. Наприклад, у список компаній, щодо яких Сполучені Штати вводять санкції за зв’язки з російськими військовими та спецслужбами, потрапив і Севастопольський морський завод. Звісно, він не одинокий у цьому списку, до якого ввійшли ФСБ, Служба зовнішньої розвідки та Головне управління розвідки Генерального штабу ЗС РФ та тридцять три оборонні підприємства («Калашников», «Іжмаш», «Рособоронекспорт», «Сухой», «Туполєв» та інші).При цьому пересічні містяни також часто стикаються з цілющою дією санкцій. Наприклад, на форумах Феодосії запитують: «Як у обхід санкцій замовити до Криму товари та Амазоні чи Е-беї?». Користувачі дають відповіді: «Виключно через посередника», «Мабуть, краще через Краснодар», «Тільки через посередника або мейлфорвардера, інших варіантів немає». Ось такі смішні санкції, - підсумовує блогер.