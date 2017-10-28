Кримський Бандерівець: вже навіть переконані «ватники» за роки окупації отримали щеплення від зарази «руського миру»

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За словами Кримського Бандерівця, мешканці окупованого Криму вже чотири роки переконуються в тому, наскільки «висока культура» панує у Російській Федерації, - про це інформує видання replyua.net з посилання на допис, оприлюднений у соціальній мережі.Так, блогер зауважує, що моніторинг соціальних мереж дуже добре показує ставлення мешканців окупованого Криму до осіб, які приїжджають на півострів у пошуках кращого життя. Зокрема, чергового користувача мережі з Казані, який запитував на місцевому форумі про особливості клімату в Керчі з метою переїзду, недвозначно відіслали подалі: «Навіть не думай», «Вся проблема у відсутності роботи», «Набридло ваше іго казанське».Користувачі практично відразу отримали відповідь: «Іго? Ви вважаєте, що ми їдемо сюди за доброю волею? Все примусово – ваше місто нам не потрібне і задарма. І в цьому є і ваша заслуга – керчани переважно агресивні та негостинні люди». Подібні мотиви були і під час спілкування «материкових» із сімферопольцями – мовляв, єдиний, хто працює в Криму – це ті, хто приїхав з материка. Як підсумовує блогер, «материкові» вважають себе небожителями, які роблять велику послугу кримчанам своїм приїздом. Але за майже чотири роки окупації навіть найбільш переконані «ватники» зрозуміли, яку культуру несуть окупанти. Цей досвід стане прекрасним щепленням від зарази «руського миру» для всіх, хто не визначився зі своїми симпатіями у 2014 році, - наголошує блогер