Чубаров публічно подякував Порошенку та Ердогану

Як наголосив на власній сторінці в соціальній мережі очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, до звільнення кримських бранців доклали зусиль багато людей, але двох хочеться відзначити особливо, - про це інформує видання replyua.net.
Так, Чубаров зауважує, що звільнення Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза, про яке стало відомо сьогодні, стало результатом тривалої та клопіткої праці десятків і навіть сотень людей. Серед них – депутати європейського парламенту, Парламентських Асамблей Ради Європи та Організації з безпеки і співробітництва в Європі, українські дипломати, провідні політики країн Європи, США, Канади та осередки діаспори українців та кримських татар, розпорошені по всьому світу. Чубаров дякує всім, кого не залишають байдужим проблеми окупованого Криму та повернення контролю і відновлення суверенітету України у цьому регіоні.
Крім того, від імені кримськотатарського Меджлісу Чубаров висловлює подяку Главам держав Петру Порошенку та Реджепу Таїпу Ердогану за ті зусилля, яких вони доклали у цій царині. Нагадаємо, раніше Порошенко зазнався, що звільнення Умерова та Чийгоза стало результатом домовленостей, досягнутих між ним та Ердоганом на низці міжнародних зустрічей.