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Блогер: можливо, деякі деталі цього нестандартного дипломатичного ходу назавжди залишаться покритими завісою таємниці

Блогер: можливо, деякі деталі цього нестандартного дипломатичного ходу назавжди залишаться покритими завісою таємниці
За словами блогера, який дописує у соціальні мережі під псевдонімом Алі Татар-Заде, сьогодні ми мали змогу спостерігати приклад дуже нетрадиційного дипломатичного ходу, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, блогер зауважує, що двоє кримських бранців відсьогодні на свободі. Йдеться про Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза, які раніше були засуджені в окупованому Криму до восьми та двох років позбавлення волі. Росіяни випустили цих двох заручників за запитом Анкари, яка, у свою чергу, виконувала побажання Києва. Власне, цілком можливо що сьогодні ми мали змогу спостерігати так званий багатосторонній обмін. До цього механізму вдаються тоді, коли прямі переговори заходять у глухий кут.

«Ідеальна схема» такого обміну виглядає так: РФ звільняє українських бранців, Україна – турецьких громадян, а Туреччина – когось із московських підданих. У реальному житті може йтися не про громадян, а про послуги і навіть якість поступки на міжнародній арені. Якщо цей здогад правильний, то нам залишилось дізнатись тільки що Київ зроби для Анкари та що Анкара зробила для Москви. Тим не менш, цілком можливо, що ці дипломатичні хитросплетіння так і залишаться прикритими завісою таємниці. У будь-якому разі варто вітати те, що наші дипломати не здаються у боротьбі за свободу і життя своїх громадян,а шукають нестандартні дипломатичні ходи, - підсумовує блогер.
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